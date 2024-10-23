مستقبل وطن: مشاركة مصر في «بريكس» يعزز الاستثمارات وزيادة حجم التبادل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن مشاركة مصر في القمة الـ16 لتجمع «بريكس» المنعقدة حاليًا في روسيا، يدعم وجود مصر ضمن التحالف الاقتصادي ومن ثم سيكون هذا الأمر نقطة جذب وتوطين للتكنولوجيا، ومن قبل المساهمة في تعزيز الاستثمارات وزيادة حجم التبادل بين مصر والدول المشاركة في القمة.

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان، اليوم الأربعاء، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة يساهم أيضا بقوة في كسب مزيد من الشراكات وفتح أسواق عالمية جديدة للمنتج المصري، إضافة لزيادة حجم المشروعات الاستثمارية، خاصة وأن حجم الناتج المحلي الإجمالي لأعضاء «بريكس» يصل نحو 30 تريليون دولار.

وأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن مشاركة مصر في القمة في الوقت الذى تتمتع مصر بمقومات سياحية متميزة، وهذه المشاركة ستنعكس على القطاع السياحي أيضا بصورة كبيرة، إضافة إلى أن عضوية مصر في بنك التنمية الجديد التابع لتكتل بريكس يعزز قدرتها على دعم التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤيتها التنموية 2030، والتواجد ضمن عضوية هذا التكتل الاقتصادي الضخم.

وأكد عبد اللطيف، أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين القاهرة وموسكو، خاصة بعد اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على هامش القمة.