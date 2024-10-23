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القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الملحقين العسكريين لإحدى القواعد الجوية - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الملحقين العسكريين لإحدى القواعد الجوية - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من الملحقين العسكريين لإحدى القواعد الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية، إلى إحدى القواعد الجوية المصرية، والتي تأتي استمرارًا لسلسلة الزيارات التي تنظمها القوات المسلحة لأعضاء التمثيل العسكري، لتعزيز آفاق التعاون العسكري، ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

بدأت الزيارة بعرض توضيحي لدور ومهام القوات الجوية في تأمين سماء مصر، أتبعها إجراء الوفد جولة تفقدية داخل القاعدة، للتعرف على أحدث طرق التدريب للطيارين على مختلف الطرازات من الطائرات متعددة المهام.

وفي ختام الزيارة، قدم رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة الشكر والتقدير للقوات المسلحة ممثلة في جهاز الملحقين العسكريين لتنظيم تلك الزيارات، التي تهدف إلى زيادة المعرفة والوعي لديهم بقدرات وإمكانيات القوات المسلحة، معربًا عن مدى إعجابه بالتطور الملموس في القدرات التسليحية للقوات المسلحة المصرية في الآونة الأخيرة.

وأكّد أعضاء الوفد أهمية تلك الزيارات التي تسهم في تبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية، بما يعزز ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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