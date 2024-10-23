مصدر بمحافظة القاهرة يكشف سبب هدم قبة حليم باشا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:51 مساءً - أكد مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، أن هدم قبة حليم باشا بمقابر الإمام الشافعى يأتى ضمن خطة المحافظة في هدم المقابر المتعارضة مع تطوير محور صلاح سالم.

هدم قبة حليم باشا

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ كلمتك، إن استكمال تطوير المحور يلزم هدم بعض المقابر منها قبة حليم باشا.

مقابر الإمام الشافعى

ورفض اللواء يحيى الأدغم السكرتير العام لمحافظة القاهرة التعليق على الواقعة.

وكانت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، علقت على هدم قبة حليم باشا التاريخية في منطقة السيدة عائشة.

وقالت النائبة: تابعت بكل أسى وقلق ما حدث لقبة حليم باشا التاريخية، وما يتوالى من عمليات هدم للمقابر الأثرية.

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