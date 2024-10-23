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مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يناقشان دعم التنمية البشرية وتعزيز الحوكمة الصحية - أخبار كلمتك

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مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يناقشان دعم التنمية البشرية وتعزيز الحوكمة الصحية - أخبار كلمتك

مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يناقشان دعم التنمية البشرية وتعزيز الحوكمة الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:51 مساءً -  التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بالدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور السيد أليساندرو فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، المنعقد برعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".

 

دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لملف التنمية البشرية 

 صرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تركز حول مناقشة سبل دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لملف التنمية البشرية في مصر، بالإضافة إلى استعراض مستجدات التعاون المشترك بين البرنامج والوزارة لتعزيز حوكمة القطاع الصحي في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".


وأوضح "عبدالغفار" أن الجانبين استعرضا سبل دعم جهود وزارة الصحة المصرية في تقديم الخدمات الطبية  للفلسطينيين والسودانيين القادمين إلى مصر في ظل الأزمات الراهنة، مؤكدًا على دور الوزارة في توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، وخاصة القطاع الصحي، لمواجهة تداعيات الفقر بالتنسيق مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، كما تناول اللقاء مناقشة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في توأمة البيانات والمعلومات المتعلقة بمؤشرات التنمية البشرية لتحقيق أفضل النتائج في هذا المجال.

 


وفي ختام الاجتماع، أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار بحث فرص تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال التدريب وبناء القدرات البشرية، بما يتماشى مع السياسات السكانية والتنمية البشرية التي تنفذها مصر.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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