وزير الصحة: تطعيم الأطفال الفلسطينيين الموجودين في مصر ضد التيتانوس والدفتيريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:51 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة الفلسطيني، والسفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح، لمناقشة سبل التعاون المشترك.

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC 24 )

جاء ذلك في إطار فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بنظيره الفلسطيني، مؤكدًا الحرص على تعزيز أواصر التعاون المشترك ودعم دولة فلسطين في جميع المجالات الصحية، خاصةً في ظل ما تمر به من تحديات في قطاعها الصحي، بما يضمن تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز أمنهم الصحي.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تناول مناقشة آليات التعاون المشتركة خلال الفترة المقبلة لدعم مختلف الملفات الصحية في دولة فلسطين، حيث استمع الدكتور خالد عبدالغفار إلى كافة مطالب الجانب الفلسطيني في مختلف جوانب القطاع الصحي، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة لوزارة الصحة الفلسطينية لتمكينها من القيام بمهامها المختلفة.

الصحة تستقبل الكوادر البشرية من الفرق الطبية من دولة فلسطين

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور خالد عبدالغفار أبدى استعداد الوزارة لاستقبال الكوادر البشرية من الفرق الطبية من دولة فلسطين لتدريبهم ورفع كفاءتهم من خلال برامج تدريبية متخصصة في مختلف التخصصات الطبية، خاصةً في مراكز الأورام وزراعة النخاع في مصر، لتعزيز الاستفادة بهم في مركز علاج السرطان وزرع النخاع المقرر إنشاؤه في مدينة رام الله بفلسطين، وذلك وفقًا لرغبة وزير الصحة الفلسطيني.

كما أكد "عبدالغفار" استمرار حملات التطعيم للأطفال الفلسطينيين المتواجدين على أرض مصر ضد مرض التيتانوس والدفتيريا، من خلال توفير فرق طبية في مقر السفارة وأماكن تواجد الأسر الفلسطينية.

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