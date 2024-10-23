المتحف المصري بالتحرير يكشف مراحل صناعة الأوعية الزجاجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:51 مساءً - يعرض المتحف المصري بالتحرير، مجموعة من الأوعية الزجاجية بأشكال وأحجام مختلفة من بين عروض المتحف في الطابق العلوي للمتحف المصري بالقاهرة.

بداية صناعة الزجاج في مصر

يعود إنتاج الأواني الزجاجية في مصر إلى القرن الخامس حتى منتصف القرن الأول قبل الميلاد، وصنع الزجاج من قبل حرفيين ماهرين وبعدة طرق منها الصب في القوالب حيث كان الزجاج يستخدم لصنع الخرز والتعاويذ والختم وتزيين بعض الأواني الزجاجية للعطور والأدوية.

بداية انتشار صناعة الزجاج في مصر

وخلال العصر الهلينستي بعد وفاة الإسكندر الأكبر وسيطرة البطلميين على مصر عام 323 قبل الميلاد، حدث تطور كبير في صناعة الزجاج، وهو اختراع طريقة النفخ، ظهر تصنيع الأواني الزجاجية عن طريق النفخ في منتصف القرن الأول قبل الميلاد في فينيقيا (الشام) وانتشرت في أماكن عديدة بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي في عهد الإمبراطور أغسطس (27 قبل الميلاد - 13 م)، هذا الاختراع يعود الفضل في صنع العديد من أدوات المائدة مثل الأكواب والأطباق والمصابيح بالإضافة إلى استخدام الطرق القديمة.

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