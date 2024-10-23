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محافظ الجيزة يوجه بتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت بالواحات البحرية - أخبار كلمتك

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محافظ الجيزة يوجه بتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت بالواحات البحرية - أخبار كلمتك

محافظ الجيزة يوجه بتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت بالواحات البحرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:51 مساءً - حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عقب زيارته الميدانية لمركز الواحات البحرية للتعرف علي المعوقات التي تواجه المواطنين وبحث سبل حلها، على تنسيق الجهود والتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لتلبية احتياجات أهالي الواحات البحرية ورفع المعاناة عن كاهلهم وتسهيل سبل المعيشة. 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن خدمات الاتصالات وضعف الشبكات كانت من ضمن المشكلات التي عرضها أهالي الواحات البحرية نظرًا لاعتماد العديد من الخدمات المقدمة علي خدمات الاتصالات والانترنت. 

وأوضح محافظ الجيزة أنه وفى إجراء عاجل مراعاة لاحتياجات المواطنين وتلبية لمطالب الأهالى بتحسين الخدمات ودعم الشبكات  تم اتخاذ عدد من الإجراءات بالتعاون مع وزارة الإتصالات فى هذا الصدد. 

تكثيف التغطية بالمناطق السكنية داخل القرية

وقامت شركة اتصالات مصر بإجراء تحديثات فنية على محطتها القائمة بقرية (الحارة ) لتكثيف التغطية بالمناطق السكنية داخل القرية ( صوت - إنترنت ) بالإضافة إلى قيام شركتي We وأورنج  بتوفير خدماتها بالتجوال المحلى بنطاق القرية على شبكتى إتصالات مصر وفودافون، بالإضافة إلى تنفيذ شركة فودافون أعمال تحسين التغطية بالقرية. 

 واكد محافظ الجيزة ان وزارة الاتصالات قد أفادت بأنه من المقرر وفى غضون شهرين إنشاء محطة جديدة داخل القرية لدعم خدمات الإتصالات بها بصورة افضل. 

وأشاد النجار بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحرص علي تحسين خدمات الإتصالات بالواحات البحرية فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والخاصة بمد مختلف الخدمات لكافة أنحاء المحافظة لضمان توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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