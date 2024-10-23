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القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث لإحياء الذكرى 82 لمعركة العلمين - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث لإحياء الذكرى 82 لمعركة العلمين - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث لإحياء الذكرى 82 لمعركة العلمين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:51 مساءً - شاركت القوات المسلحة عدد من وفود سياسية وعسكرية رفيعة المستوى للدول المشاركة من (بريطانيا - ألمانيا - اليونان – إيطاليا) وعدد من أسر ضحايا معركة العلمين والمحاربين القدماء زيارة النصب التذكارى لمقابر الكومنولث بمدينة العلمين لإحياء الذكرى (82) لمعركة العلمين والتى دارت أحداثها بمسرح عمليات مدينة العلمين عام 1942.

النصب التذكاري لمقابر الكومنولث

 وتضمنت المراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لمقابر الكومنولث، ووقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح  ضحايا الحروب، كما قامت الوفود المشاركة بزيارة متحف العلمين العسكرى الذى يعد تجسيدًا لمعركة العلمين وتخليدًا لذكرى الحرب العالمية الثانية.

 

جدير بالذكر أن مدينة العلمين أصبحت حاليًا مقصد سياحى ومدينة عالمية بمنشآتها ذات الطراز المتطور فضلًا عن إستضافة كبرى الأحداث والفعاليات الدولية بها، وذلك بعد أن قامت القوات المسلحة بتطهيرها من مخلفات الحروب على مدار الأعوام الماضية لتصبح من أجمل مدن السلام على مستوى العالم.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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