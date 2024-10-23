جامعة حلوان توقع ملحق بروتوكول تعاون مع مركز بحوث الفلزات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:29 مساءً - وقعت جامعة حلوان ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ملحق بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.

وقام بتوقيعه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، تأكيدًا على التزام الجامعة بدعم التنمية الاقتصادية وتطوير الصناعات المعدنية في مصر.

ويهدف البروتوكول إلى تفعيل المزيد من الأنشطة البحثية المشتركة وتوسيع نطاق التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجامعة على استثمار مخرجات البحث العلمي لتعزيز ريادة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما يهدف أيضًا الى توفير الاستشارات بأعمال الصيانة فى شتى المجالات.

وأوضح رئيس الجامعة أن ملحق البروتوكول يعكس التزام الجامعة بتطبيق أحدث الممارسات العلمية لتلبية احتياجات السوق المصري، وخاصة في مجالات الصناعات المعدنية والتعدينية. كما أشار إلى أن التعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات يسهم في تعزيز القدرات البحثية والتكنولوجية لدى الطرفين.

وأكد الدكتور أحمد فهمي البنداري، أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من ورش العمل والمشاريع البحثية التطبيقية التي تهدف إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية في قطاعي المعادن والتعدين.

ومن المتوقع أن يسهم ملحق البروتوكول في تعميق التعاون بين الجانبين، مع التركيز على تنظيم مؤتمرات وندوات علمية تهدف إلى تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.

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