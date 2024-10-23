بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

بالفيديو.. فضيحة مدوية تعصف بصنعاء عقب الكشف عن شبكة دعارة لقيادات الحوثيين - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

اثيوبي يقتل الصيعري واقربائه ينتقمون له ويقومون بقتله - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

وفاة رجل دين بارز بعدن - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ريد كاربت افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

ماجد المصري يظهر بلوك شخصيته في مسلسل إش إش بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار مصر

الزراعة تعلن حصيلة جلسة المزاد العلني لبيع وإيجار مساحات تابعة للإصلاح الزراعي في 6 محافظات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الزراعة تعلن حصيلة جلسة المزاد العلني لبيع وإيجار مساحات تابعة للإصلاح الزراعي في 6 محافظات - أخبار كلمتك

الزراعة تعلن حصيلة جلسة المزاد العلني لبيع وإيجار مساحات تابعة للإصلاح الزراعي في 6 محافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:26 مساءً - كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عن حصيلة جلسة المزاد العلنية، التي تم عقدها من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتأجير وبيع عدد من القطع، التابعة للإصلاح الزراعي بالمحافظات، والتي تجاوزت 27 مليون جنيه.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أوضح خلاله، أنه قد أسفرت جلسة المزاد العلني عن بيع مساحة اجمالية 6945 م2، أرض مباني و فدان أرض زراعية في 6 محافظات: الإسماعيلية، بني سويف، الفيوم، المنوفية، الشرقية، البحيرة، بقيمة إجمالية 22 مليون و 39 ألف جنيه.

وأشار الفولي، إلى أنه تم تأجير مساحة إجمالية تزيد على 30 فدان، بمحافظة البحيرة، مقسمه على 22 قطعة، لمدة 3 سنوات، بقيمة إيجارية إجمالية خلال السنوات الثلاثة، تزيد على 5 مليون و 828 ألف جنيه.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن استمرار مبادرات الهيئة تنفيذا لتكليفات وزير الزراعة، في ضخ المنتجات والسلع الغذائية وعلى رأسها بيض المائدة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، والمتمثلة في مبادراتي: خير مزارعنا لاهالينا، ومبادرة إنتاجنا لأبناءنا، والتي تم إطلاقها في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأوضح أنه تم إطلاق 32 قافلة كمنافذ متحركة بعدد إجمالي 360 سيارة، خلال الشهور الأربعة الأخيرة، من بداية يوليو الماضي وحتى أكتوبر الجاري، بالتنسيق مع المحافظات، ومديريات الزراعة، وقطاع الإنتاج، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة للزراعات المحمية.

وأضاف أن تلك القوافل شملت: 12 قافلة بميادين القاهرة الكبرى، 12 قافلة بمديريات الإصلاح الزراعي، في محافظات: الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، وقافلة بمحافظة مرسى مطروح، وأخرى بمحافظة الاسكندرية، فضلا عن 6 قوافل للعاصمة الإدارية الجديدة لدعم العاملين فيها، ذلك بالإضافة للمنافذ الثابتة المنتشرة بمديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات.

وقال: إن منتجات القوافل شملت بيض المائدة، سلع غذائية متنوعة، منتجات الألبان، لحوم طازجة، والخضر والفاكهة، بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20 و 25%، لافتا إلى أنه تم خلال هذه الفترة توزيع ما يزيد على 32 ألف طبق بيض مائدة، بدعم يصل إلى 35 جنيه للطبق الواحد، حيث يبلغ سعر طبق بيض المائدة المطروح للمواطنين حاليا 150 جنيها، وسعر اللحوم الطازجة 300 جنيه.

وأضاف الفولي أنه تم تخصيص 3 منافذ بالعاصمة الإدارية بجانب دراسة فتح منافذ بالمدن الجديدة وتخصيص 5 منافذ بمحافظة الجيزة، ذلك بخلاف التنسيق مع جميع المحافظات بهذا الشأن.

وتابع أنه يتم حاليا من خلال الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بالتنسيق مع مستقبل مصر لاستيراد بيض مائدة بجانب ما يتم إنتاجه وضخه بالسوق المحلي من مشروعات تعاونية تقارب ربع مليار بيضة سنويا.

وأضاف أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ توجيهات وتعليمات وزير الزراعة، الخاصة بمضاعفة عدد المشروعات وإنتاجها، فضلا عن مضاعفة عدد المنافذ التابعة لها في المحافظات، كذلك التوسع في القوافل والمنافذ المتحركة.

اقرأ أيضاً
«الزراعة» و«البيئة» تبحثان مع مستثمرين عرب إمكانية إقامة مصنع لاستخلاص المواد الكيميائية

وزير الزراعة: نعمل على الحصول على السلع من مصادرها بهدف تقليل الحلقات الوسيطة

وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات جديدة في معاهد مركز البحوث ومديريات الزراعة

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق