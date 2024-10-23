وزير الري يبحث مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بث حملة «على القد» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:26 مساءً - عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع ممثلي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لبحث إجراءات التنسيق المشترك بين الوزارة والشركة في إذاعة التنويهات التوعوية الخاصة بحملة «على القد» في عدد من القنوات التلفزيونية.

ولفت وزير الري إلى أهمية القنوات التلفزيونية كأحد أهم أدوات التوعية وإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين، ما يساهم بشكل كبير في نجاح حملة «على القد» ووصول تأثيرها لأكبر عدد من المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الحملة تهدف لتوعية مختلف فئات المجتمع بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث خاصة في ظل محدودية وثبات الموارد المائية، بالتزامن مع الزيادة السكانية وهو ما يتطلب العمل سويا في مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية والشخصيات العامة للحفاظ عليها بما يضمن نجاح الحملة في تحقيق أهدافها.

وأوضح أن العديد من الجهات تشارك في هذه الحملة مثل وزارات التربية والتعليم، الأوقاف، الثقافة، الزراعة، النقل، البيئة، إلى جانب مؤسسة مصر الخير، ومنظمة اليونيسيف، و رعاية كل من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت انطلاق حملة «على القد» يوم 17 أكتوبر 2024 في جلسة مخصصة لهذا الشأن ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه، وتضنت توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وكل من مؤسسة مصر الخير والإذاعة المصرية لتنفيذ أنشطة الحملة.