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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

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بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:12 مساءً -  بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

وخلال الاجتماع يناقش مجلس الوزراء عددا من قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب وموقف تنفيذ المشروعات القومية. 

ومن المقرر أن يشهد رئيس مجلس الوزراء اليوم عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي توقيع مذكرات تفاهم في قطاع البترول، ويعقد مؤتمرًا صحفيًّا بحضور وزير البترول كريم بدوي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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