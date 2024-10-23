الرئيس السيسي يشيد بالمساهمة الروسية الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية منذ توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين عام 2018 والمساهمة الروسية الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية وعلى رأسها محطة الضبعة للطاقة النووية، والأهمية التي توليها لمشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قمة بريكس

الجدير بالذكر أن قمة بريكس تركز على قضايا الأمن الغذائي والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للشرق الأوسط، وسيكون العنوان الرئيسي للاجتماع: «بريكس» والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل بشكل مشترك.

يشهد اجتماع قمة بريكس مشاركة واسعة من 36 دولة، بما في ذلك حضور 22 قائد دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة 6 منظمات دولية، مما يعكس أهمية القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

مصر في قمة البريكس

سوف يستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال قمة البريكس، رؤية مصر ومواقفها تجاه عدد من القضايا المهمة دوليا وإقليما، وبالأخص سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف.