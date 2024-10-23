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الرئيس السيسي: ندعم تحويل تجمع بريكس إلى منصة قادرة على مواجهة الأزمات الدولية - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: ندعم تحويل تجمع بريكس إلى منصة قادرة على مواجهة الأزمات الدولية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: ندعم تحويل تجمع بريكس إلى منصة قادرة على مواجهة الأزمات الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التطلع لتفعيل أطر التعاون سواء على الصعيد الثنائي أو من خلال أطر التعاون متعدد الأطراف وفي مقدمتها تجمع بريكس.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الأولى لتجمع البريكس: «ندعم أي مساعي تتعلق بتحويل التجمع إلى منصة ذات قدرة على مواجهة التداعيات السلبية المترتبة على الأزمات الدولية».

وتابع: «أخذا في الاعتبار أهمية استثمار الطفرة التي يشهدها تجمع البريكس حاليا للتوصل إلى حلول فعالة تهدف النأي بمصالح أعضائه بعيدا عن أي قيود أو ضغوط خارجية لا يسما في التعاملات الدولية بين مصر وروسيا».

أشار إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية وفي إطار تجمع بريكس وإصلاح المنظومة المالية الدولية بما يحقق مصلحة البلدين ودول العالم.

قمة بريكس

الجدير بالذكر أن قمة بريكس تركز على قضايا الأمن الغذائي والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للشرق الأوسط، وسيكون العنوان الرئيسي للاجتماع: «بريكس» والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل بشكل مشترك.

يشهد اجتماع قمة بريكس مشاركة واسعة من 36 دولة، بما في ذلك حضور 22 قائد دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة 6 منظمات دولية، مما يعكس أهمية القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

مصر في قمة البريكس

سوف يستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال قمة البريكس، رؤية مصر ومواقفها تجاه عدد من القضايا المهمة دوليا وإقليما، وبالأخص سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف.

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بمشاركة الرئيس السيسي.. انطلاق قمة دول تجمع بريكس

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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