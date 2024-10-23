وزير الدولة للإنتاج الحربي: سنتخذ خطوات جادة لإحداث تطوير شامل للجهات التابعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:56 صباحاً - توجّه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتهنئة لكافة العاملين بالإنتاج الحربى بمناسبة عيد الإنتاج الحربي السبعين، والذي يوافق ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية بإحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وهي شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي).

وتَقدّم الوزير بالتحية والتقدير لأبناء الإنتاج الحربي على جهودهم المتميزة وعملهم الدؤوب لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وجعله دائمًا في المكانة المتميزة التي يستحقها كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، وهو الدور الذي لن يكتمل إلا بسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام.

خطوات جادة لإحداث تطوير شامل للجهات التابعة للوزارة

وحرص الوزير "محمد صلاح" خلال تهنئته للعاملين بالإنتاج الحربي على تشجيعهم لبذل المزيد من العمل والجهد لاستكمال مسيرة البناء وتحقيق أفضل أداء وإنتاجية بما يعود بالتقدم والازدهار للإنتاج الحربي ويحقق تنمية مستدامة للوطن.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جادة لإحداث تطوير شامل للجهات التابعة للوزارة من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمعامل البحثية والتكنولوجية المتوفرة لديها، وتطوير منظومة الموارد البشرية بها، والاستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والبحوث والتسويق، كما أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الرابح خلال الفترة القادمة هو من سيُحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعة.

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