الرئيس السيسي خلال كلمته بتجمع «بريكس»: نقدر الدعم الروسي المقدم لمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره الكبير للدعم الروسي المقدم لمصر، وكذا الجهد المقدر الذي بذلته روسيا طوال فترة رئاستها للتجمع.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الأولى لتجمع البريكس: «حرصت مصر على المشاركة في مختلف الفعاليات التي عقدت خلال فترة الرئاسة الروسية»

قمة بريكس

الجدير بالذكر أن قمة بريكس تركز على قضايا الأمن الغذائي والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص للشرق الأوسط، وسيكون العنوان الرئيسي للاجتماع: «بريكس» والجنوب العالمي لبناء عالم أفضل بشكل مشترك.

يشهد اجتماع قمة بريكس مشاركة واسعة من 36 دولة، بما في ذلك حضور 22 قائد دولة وحكومة، بالإضافة إلى قادة 6 منظمات دولية، مما يعكس أهمية القضايا المطروحة على جدول الأعمال.

مصر في قمة البريكس

سوف يستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أعمال قمة البريكس، رؤية مصر ومواقفها تجاه عدد من القضايا المهمة دوليا وإقليما، وبالأخص سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف.