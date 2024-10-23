رئيس الاتحاد المصري للفروسية: دعم الدولة لهذه الرياضة زاد عدد المشاركين في بطولة الجمهورية الأخيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:53 صباحاً - أكد الدكتور إسماعيل شاكر، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، وجود اهتمام كبير من الدولة ودعم غير مسبوق من القوات المسلحة لرياضة الفروسية، مشيرًا لاستقدام نخبة من الخيول العالمية القادرة على المنافسة في الرياضات الفروسية المختلفة.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للفروسية، في المؤتمر الصحفي الذي نظمته القوات المسلحة للإعلان عن بطولة مصر الدولية للفروسية، المُقرر تنظيمها في مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، إلى أنه لأول مرة يتم تنظيم البطولة بخيول الدول المشاركة في فعاليات البطولة، وذلك بفضل التعاون المثمر والبناء بين القوات المسلحة، ووزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف «شاكر»، أنه تم الاتفاق مع القوات المسلحة على تنظيم بطولة الجمهورية للفروسية في نادي الفروسية بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية، وفي العاصمة الإدارية.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري للفروسية، بالدعم الكبير وغير المسبوق الذي توليه الدولة لرياضة الفروسية، قائلاً: «الدولة لم تبخل في إعداد فرسان، أو بناء منشآت، أو تقديم خيول، أو الدعم بكل ما يلزم».

وأشار إلى أن دعم الدولة الكبير لرياضة الفروسية، أسهم في زيادة عدد المشاركين في بطولة الجمهورية الأخيرة بنسبة 75%، وهي مفاجأة سارة لكل المهتمين برياضة الفروسية في مصر.

وتوجه بالشكر للدولة المصرية، والقوات المسلحة، و«الشركة المتحدة»، على الدعم الكبير لرياضة الفروسية، والبث المباشر لبطولات الفروسية، بما انتقل للشارع للمواطن العادي والوسط الرياضي، ليصبح هناك اهتمام أكبر و«طفرة» من الشباب والشابات على الدخول والمشاركة برياضة الفروسية.