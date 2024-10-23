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التدخل السريع ينقل سيدة بلا مأوى وأطفالها تفترش الشارع أسفل كوبري أكتوبر بالقاهرة - أخبار كلمتك

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التدخل السريع ينقل سيدة بلا مأوى وأطفالها تفترش الشارع أسفل كوبري أكتوبر بالقاهرة - أخبار كلمتك

التدخل السريع ينقل سيدة بلا مأوى وأطفالها تفترش الشارع أسفل كوبري أكتوبر بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:39 صباحاً - وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع ببحث الشكوى الواردة بتواجد سيدة وأطفالها بلا مأوى تفترش الشارع  أسفل كوبري أكتوبر بوسط البلد وتأخذه مأوى لها.

وعلى الفور قام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع مركز استضافة وتوجيه المرأة تمهيدًا لاستضافة السيدة المشار إليها، حيث تم النزول الميداني إلي مكان تواجد السيدة وتبين أنها تبلغ من العمر  ٢٦ عاما ومتزوجة، ولديها ٣ أطفال في أعمار  ٧ سنوات، و٥ سنوات، و٤ سنوات، كما أنها حامل في الشهر التاسع.

 

وزارة التضامن الاجتماعي 

وأكدت السيدة أنها كانت تعيش بشقة إيجار بمنطقة الزاوية الحمراء مع زوجها إلا أن الإيجار تراكم عليهم، فقام مالك العقار بطردهم، وبعد ذلك قام الزوج بهجرها هي والأطفال وتركهم، مما دفعها إلى افتراش الشارع واتخاذه مأوى لها وأبنائها قرابة الخمسة أشهر.

وعرض فريق التدخل السريع على السيدة استضافتها وأطفالها بإحدي دور الرعاية، لكنها رفضت في البداية، ثم وافقت، فتم نقلها إلى إحدي  دور  الرعاية، كما تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالتنسيق مع إحدي الجمعيات الأهلية لتقديم مساعدات للسيدة وأبنائها.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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