أجواء شتوية.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:36 صباحاً - حالة الطقس.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الآن في مصر، لافتة إلى استمرار نشاط الرياح التي تؤدي إلى تلطيف الأجواء، والشعور بأجواء شتوية.

حالة الطقس اليوم

ويسود طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس الآن

أوضحت الهيئة حالة الطقس الآن، حيث تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا، وزيادة الشعور ببرودة الطقس.

ونوهت الأرصاد على المواطنين بضرورة تغيير نوعية الملابس، ونصحت بارتداء الملابس الخريفية أثناء الخروج في فترات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر من اليوم، لعدم الإصابة بنزلات البرد الحادة.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأضافت الأرصاد الظواهر الجوية، حيث يستمر نشاط الرياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة.

وتابعت بوجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 مترين والرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 28 19 العاصمة الإدارية 28 18 6 أكتوبر 28 19 بنها 27 19 دمنهور 27 20 وادي النطرون 28 19 كفر الشيخ 27 19 المنصورة 27 18 الزقازيق 28 18 شبين الكوم 27 18 طنطا 27 18 دمياط 27 20 بورسعيد 26 20 الإسماعيلية 28 18 السويس 29 19 العريش 26 20 رفح 25 19 رأس سدر 30 18 نخل 25 11 كاترين 23 09 الطور 28 20 طابا 27 18 شرم الشيخ 31 22 الإسكندرية 27 21 العلمين 26 21 مطروح 26 20 السلوم 25 18 سيوة 28 15 رأس غارب 30 21 الغردقة 30 22 سفاجا 31 22 مرسى علم 31 23 شلاتين 30 23 حلايب 29 24 أبو رماد 30 23 رأس حدربة 29 24 الفيوم 29 19 بني سويف 29 18 المنيا 29 18 أسيوط 30 17 سوهاج 30 18 قنا 31 19 الأقصر 32 21 أسوان 32 21 الوادي الجديد 31 17 أبو سمبل 33 22