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التموين تواصل طرح بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا بالمجمعات الاستهلاكية - أخبار كلمتك

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التموين تواصل طرح بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا بالمجمعات الاستهلاكية - أخبار كلمتك

التموين تواصل طرح بيض المائدة بسعر 150 جنيهًا بالمجمعات الاستهلاكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً - تواصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لليوم الثاني على التوالي، طرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.

 

ومن المقرر طرح كميات كبيرة تصل إلى ١٠ آلاف طبق أسبوعيًّا بسعر ١٥٠ جنيه للطبق الواحد (٣٠ بيضة) بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة. 

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح  كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.

 

  التموين: التعاقد على استيراد مليون طبق بيض

 

وأعلن  وزير التموين  أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتي وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجاري شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024.

 

 سعر بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية

 

وأكد  وزير التموين  أنه سيتم زيادة معدلات الضخ في المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة تصل الى ١٠ آلاف طبق أسبوعيًّا بسعر ١٥٠ جنيه للطبق الواحد (٣٠ بيضة) بما يساهم في سد احتياجات السوق المصري واستقرار أسعار بيض المائدة.

 

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها في توفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة والمساهمة في ضبط أسعار تلك السلع بالأسواق.

 

ووجه وزير التموين  الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح  كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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