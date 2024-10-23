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القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات بطولة الفروسية (صور) - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات بطولة الفروسية (صور) - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن فعاليات بطولة الفروسية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:31 صباحاً -  نظمت القوات المسلحة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تنظيم بطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة كأس العالم بمشاركة دولية واسعة، والتى من المقرر انطلاقها فى الفترة من 23 وحتى 26 أكتوبر الجارى على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الإعلان عن استضافة مصر لنهائى الدورى العربى للأعمار السنية.

 

تشجيع رياضة الفروسية 

 وألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة أكد فيها على اهتمام الدولة المصرية بتشجيع رياضة الفروسية ورفع مستوى الرياضيين المصريين فيها وفى جميع الرياضيات.

واستعرض اللواء إيهاب لطفى مدير المدرعات رئيس مجلس إدارة نادى الفروسية للقوات المسلحة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة والاستعدادات لاستقبال هذا الحدث الكبير، وذلك بالتنسيق بين كافه الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة فى ظهور البطولة الدولية بالشكل الذى يعبر عن مكانة  مصر الدولية.

ورحب الدكتور إسماعيل محمـد شاكر رئيس الإتحاد المصرى للفروسية بتنظيم القوات المسلحة لمثل هذه البطولات وتوفير كافة الإمكانات التى تعزز من نجاح تلك البطولة، متمنيًا أن تكون فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التقارب الرياضى بين كافة الفرسان المشاركين بالبطولة.

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كما تضمنت فعاليات المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة المدرعات والإتحاد المصرى للفروسية لتنظيم عدد (7) بطولات جمهورية و(2) بطولة دولية للفروسية على أرض مصر.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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