معلومات الوزراء يكشف ضوابط مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (البنك المركزي يصدر ضوابط مبادرة دعم السياحة).

وأصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًّا حول مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، وذلك وفقًا للمحددات والاشتراطات.

وحدد البنك المركزي حجم الائتمان المتاح لشركات السياحة بألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، وفيما يخص العميل الواحد والأطراف المرتبطة به سيبلغ الحد للتمويل ملياري جنيه، وذلك في ضوء حجم أعمال الشركات والقواعد المصرفية المنظمة.

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