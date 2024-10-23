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معلومات الوزراء يكشف ضوابط مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

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معلومات الوزراء يكشف ضوابط مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

معلومات الوزراء يكشف ضوابط مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (البنك المركزي يصدر ضوابط مبادرة دعم السياحة).

وأصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًّا حول مبادرة دعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية لتشجيع القطاع، وذلك وفقًا للمحددات والاشتراطات.

وحدد البنك المركزي حجم الائتمان المتاح لشركات السياحة بألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، وفيما يخص العميل الواحد والأطراف المرتبطة به سيبلغ الحد للتمويل ملياري جنيه، وذلك في ضوء حجم أعمال الشركات والقواعد المصرفية المنظمة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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