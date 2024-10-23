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السيسي يستعرض رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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السيسي يستعرض رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

السيسي يستعرض رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:21 صباحاً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 11:19 ص 10/23/2024 11:19:46 AM

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.كلمتك
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الجلسة العامة الأولى لتجمع قادة البريكس.

ويستعرض الرئيس السيسي خلال قمة تجمع دول "بريكس" التي انطلقت قبل قليل، رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليًّا وإقليميًّا، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيًّا واقتصاديًّا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.

كما يوضح الرئيس السيسي موقف مصر الثابت بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، بما يشكله ذلك من خطورة بالغة على مقدرات شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وانطلقت اليوم قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان" الروسية بحضور الرئيس  السيسي.

 
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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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