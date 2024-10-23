القوات المسلحة تنظم مؤتمرا صحفيا لإعلان فعاليات بطولة مصر الدولية للفروسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:18 صباحاً - نظمت القوات المسلحة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تنظيم بطولة مصر الدولية للفروسية المؤهلة لبطولة كأس العالم بمشاركة دولية واسعة والتى من المقرر إنطلاقها فى الفترة من 23 وحتى 26 أكتوبر الجارى على ملاعب الفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذا الإعلان عن إستضافة مصر لنهائى الدورى العربى للأعمار السنية.

وألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، كلمة أكد فيها على اهتمام الدولة المصرية بتشجيع رياضة الفروسية ورفع مستوى الرياضيين المصريين فيها وفى جميع الرياضيات.

واستعرض اللواء أركان حرب إيهاب لطفى مدير المدرعات رئيس مجلس إدارة نادى الفروسية للقوات المسلحة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة والإستعدادات لإستقبال هذا الحدث الكبير، وذلك بالتنسيق بين كافه الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة للمساهمة فى ظهور البطولة الدولية بالشكل الذى يعبر عن مكانة مصر الدولية.

ورحب الدكتور إسماعيل محمـد شاكر رئيس الإتحاد المصرى للفروسية بتنظيم القوات المسلحة لمثل هذه البطولات وتوفير كافة الإمكانات التى تعزز من نجاح تلك البطولة، متمنياً أن تكون فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التقارب الرياضى بين كافة الفرسان المشاركين بالبطولة.

كما تضمنت فعاليات المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة المدرعات والإتحاد المصرى للفروسية لتنظيم عدد (7) بطولات جمهورية و(2) بطولة دولية للفروسية على أرض مصر.