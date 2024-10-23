بمشاركة الرئيس السيسي.. انطلاق قمة دول تجمع بريكس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:18 صباحاً - انطلقت الجلسة العامة الأولى من قمة دول تجمع بريكس الآن بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قمع تجمع دول بريكس

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد وصل، إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة فى قمة تجمع دول «بريكس»، المنعقدة بمدينة «قازان»، وهى القمة التى تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو فى التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.