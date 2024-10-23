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صورة جماعية لقادة قمع تجمع دول بريكس بمشاركة الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

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صورة جماعية لقادة قمع تجمع دول بريكس بمشاركة الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

صورة جماعية لقادة قمع تجمع دول بريكس بمشاركة الرئيس السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:18 صباحاً - التُقطت صورة جماعية لقادة قمع تجمع دول بريكس بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قمع تجمع دول بريكس

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد وصل، إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة فى قمة تجمع دول «بريكس»، المنعقدة بمدينة «قازان»، وهى القمة التى تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو فى التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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