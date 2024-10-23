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حاز على إعجاب قادة البريكس، طفل معجزة يعزف بشكل رائع على آلة الكمان - أخبار كلمتك

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حاز على إعجاب قادة البريكس، طفل معجزة يعزف بشكل رائع على آلة الكمان - أخبار كلمتك

حاز على إعجاب قادة البريكس، طفل معجزة يعزف بشكل رائع على آلة الكمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:17 صباحاً - حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيراه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وآخرون حفلا موسيقيا في قاعة مدينة قازان في اليوم الأول من قمة البريكس.

وقدمت أوركسترا أكاديمية الموسيقى الروسية أمام قادة الوفود مقطوعة موسيقية بعنوان يتدفق نهر الفولغا لمارك فرادكين ومجموعة الموسيقى السحرية لدول بريكس وهي ألحان موسيقية من البلدان الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى المقطوعة الموسيقية الشعبية الروسية كالينكا ورافق الحفل عرض رملي قدمته الفنانة داريا كوزنتسوفا. 

وضمت فرقة أوركسترا أكاديمية الموسيقى الروسية طفلا حاز على نظرات وإعجاب الحضور خلال العزف إحدى المقطوعات الموسيقية على ألة الكمان.

وتفاعل عدد من الحضور مع الموسيقى وخاصة معزوفة كالينكا الشهيرة. 

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة تجمع دول "البريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان" الروسية، وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري. 

ويشارك الرئيس السيسى اليوم الأربعاء فى جلستى عمل فى إطار فعاليات قمة البريكس فى مدينة قازان الروسية.

وتعقد الجلسة الأولى بشكل مغلق بمشاركة زعماء دول البريكس بينما ستكون الجلسة الثانية موسعة بحضور زعماء ورؤساء وفود دول البريكس لمناقشة التطورات الدولية والتعاون الاقتصادي بين دول البريكس وإعلان قازان الذي سيصدر في ختام قمة البريكس. 

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس مع عدد من الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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