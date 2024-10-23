التعليم: 4 قرارات عاجلة لدعم الأنشطة الطلابية في المدارس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - تطوير الأنشطة الطلابية.. أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أنه تم تطوير الانشطة الطلابية في المدارس، وذلك عن طريق التنسيق من وزارة الشباب والرياضة.

تطوير الأنشطة الطلابية في المدارس

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه في إطار تطوير الأنشطة الطلابية في المدارس، تهتم الوزارة بالتالي:

- إطلاق دوري مدارس مصر.

- تطوير منهجية وآليات عمل الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

- تطوير مادة التربية الرياضية.

- ممارسة الأنشطة المتكاملة والمستدامة لتحسين اللياقة البدنية.

استغلال طاقات الطلاب واكتشاف مواهبهم

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تستهدف استغلال طاقات الطلاب واكتشاف مواهبهم وقدراتهم الخاصة لرعياتها وتطويرها، للاستثمار فيها مما يعود بالنفع والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

تطوير واكتشاف مهارات الطلاب

وشدد وزير التعليم، على الدور الحيوي للرياضة المدرسيية في تطوير واكتشاف مهارات الطلاب، موضحًا أنه تم التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لتطوير الرياضة المدرسية وربط الطلاب بمراكز الشباب والمنشآت الرياضية.

اجتماع وزير الشباب والرياضة ووزير التربية والتعليم

والجدير بالذكر، أنه تم عقد اجتماع مشترك بين كلًا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة سبل التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الوزارتين في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري».

اكتشاف المواهب وتنمية النشء

وتناول الاجتماع كافة أوجه التعاون ومجالات العمل المشتركة بين الوزارتين في مجالات اكتشاف المواهب وتنمية النشء، بجانب تطوير الرياضة المدرسية وإنشاء المدراس المصرية اليابانية داخل مراكز الشباب والأندية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التكامل بين المدارس والمنشآت التعليمية والشبابية والرياضية ومراكز الشباب والأندية.