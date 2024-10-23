مستقبل وطن: مشاركة الرئيس السيسي في «بريكس» خطوة مهمة لتحقيق النمو المطلوب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - أكد الدكتور محمد رزق، أمين لجنة الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول بريكس المنعقدة بمدينة «قازان»، للمرة الأولى منذ انضمامها مطلع العام الجاري، خطوة مهمة في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين مصر ودول المجموعة، في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود خلال الفترة الراهنة.

وأضاف رزق في بيان له، اليوم الأربعاء، أن تجمع بريكس هو أهم تكتل اقتصادي عالمي، في ظل ما يتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين، حيث يمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وتمثل الدول الأعضاء بالتجمع 26% من مساحة العالم، و43% من عدد سكانه، لافتا إلى أن البريكس يتمتع بإمكانات بشرية وصناعية وزراعية ضخمة مما يساهم في تعظيم فاعليته على الساحة العالمية.

وأشار أمين لجنة الإسكان بحزب مستقبل وطن، إلى أن تواجد مصر ضمن مجموعة البريكس يمكنها من بناء علاقات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية قوية، ما يسهم بشكل كبير في مواجهة التحديات والصراعات والأزمات التي يعاني منها العالم في الآونة الأخيرة، وباتت تهدد اقتصاديات كبرى دوليا، موضحا أن تجمع البريكس يشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء فى البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022، من إجمالي الناتج المحلى العالمى البالغ نحو 101 تريليون دولار عام 2022.

وأوضح أن انضمام مصر لتجمع بريكس يهدف إلي تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة ويمثل منصة مهمة تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين دول التجمع، ما يتطلب أن تستثمره مصر من عضويتها في التوسع بين هذه الأسواق العالمية الكبرى، خاصة أن وجود مصر في التجمع يعزز من فرص تنمية العلاقات مع هذه الدول وخلق مساحات من التعاون المشترك في مختلف القطاعات.