التضامن: التدخل السريع ينقل سيدة وأطفالها بلا مأوى إلى إحدي دور الرعاية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:59 صباحاً - وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع ببحث الشكوى الواردة بتواجد سيدة وأطفالها بلا مآوى تفترش الشارع أسفل كوبري أكتوبر بمنطقة وسط القاهرة وتأخذه مأوى لها.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الفريق توجه بالتنسيق مع مركز استضافة وتوجيه المرأة تمهيداً لاستضافة السيدة المذكورة، حيث تم النزول الميداني إلى مكان تواجد السيدة وتبين أنها تبلغ من العمر 26 عاما، ومتزوجة، ولديها 3 أطفال في أعمار 7 سنوات، و5 سنوات، و4 سنوات، كما أنها حامل في الشهر التاسع.

وأكدت السيدة أنها كانت تعيش بشقة إيجار بمنطقة الزاوية الحمراء مع زوجها إلا أن الإيجار تراكم عليهم، فقام مالك العقار بطردهم، وبعد ذلك قام الزوج بهجرها هي والأطفال وتركهم، مما دفعها إلى افتراش الشارع واتخاذه مأوى لها وأبنائها قرابة الخمسة أشهر.

وعرض فريق التدخل السريع على السيدة استضافتها وأطفالها بإحدي دور الرعاية، لكنها رفضت في البداية، ثم وافقت، فتم نقلها إلى إحدى دور الرعاية، كما تقوم مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بالتنسيق مع إحدي الجمعيات الأهلية لتقديم مساعدات للسيدة وأبنائها.