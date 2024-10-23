تكليف جديد من وزير التعليم بشأن مدارس المطرية بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:26 صباحاً - أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جولة تفقدية مفاجئة لمدارس "الشهيد عصام محمد تميم الابتدائية" المطرية الحديثة سابقًا، ومدرسة الشهيد مصطفى سيد فؤاد (الرشاد سابقا)، ومدرسة عبد الله النديم الابتدائية" التابعين لإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة لمتابعة المنظومة التعليمية بهم وحسن سير انتظام العام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

وزير التربية والتعليم يتفقد مدارس إدارة المطرية

وقد رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي

واستهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته التفقدية بمدرسة "الشهيد عصام محمد تميم الابتدائية" التي تضم ٩٩٩ طالبًا وطالبة، حيث تفقد فصول الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، وتابع نسب الحضور والغياب للطلاب، مؤكدًا على أهمية الالتزام بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

كما تابع الوزير مستوى الطلاب فى القراءة وكشكول الحصة والواجب، حيث وجه مدير المدرسة بالتركيز على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة وإعداد برامج علاجية لضعاف القراءة، كما وجه بإرسال لجان متابعة من الوزارة للمدرسة لمتابعة أداء العملية التعليمية بالمدرسة.

وتفقد الوزير أيضًا مدرسة "الشهيد مجند مصطفى سيد فؤاد (الرشاد سابقًا)" الإعدادية بنين، التى تضمن عدد ٢٢٩١ طالبا، حيث تابع الوزير أداء الطلاب للتقييمات الأسبوعية، موجهًا مدير المدرسة بالمتابعة المستمرة لكافة الآليات المتعلقة بأعمال السنة وانتظام أداء الطلاب للتقييمات الأسبوعية.

وعقب ذلك، توجه الوزير لتفقد مدرسة "عبد الله النديم الابتدائية " والتى تتضمن عدد ١٦٩٣ طالبًا وطالبة، حيث حرص الوزير على متابعة مختلف آليات تطبيق أعمال السنة، كما أجرى حوارًا مع عدد من الطلاب حول أدائهم الدراسي ومدى استفادتهم من الشرح في الحصة.

وفي ختام الجولة، كلف عبد اللطيف بتكثيف إرسال لجان المتابعة لكافة المدارس بإدارة المطرية التعليمية لمتابعة انضباط العملية التعليمية بها ورصد أي تحديات تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة ووضع حلول سريعة لها.

كما التقى الوزير بعدد من أولياء الأمور أمام مدرسة "عبد الله النديم الابتدائية " واستمع لآرائهم حول آداء المعلمين بالمدرسة، مؤكدًا متابعته وقيادات الوزارة بانتظام للعملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية.

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