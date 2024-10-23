وزير الإسكان يزور مصنع «تربوسان» التركي لبحث فرص نقل صناعة الطلمبات اللازمة لمشروعات المياه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:23 صباحاً - بحث وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، فرص نقل وتوطين صناعة الطلمبات اللازمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك خلال زيارته مصنع شركة «تربوسان» لتصنيع الطلمبات بتركيا بهدف الاطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع الطلمبات.

وناقش الوزير، في بيان لوزارة الإسكان، مع مسئولي مصنع شركة «تربوسان» لتصنيع الطلمبات، آلية ضبط الجودة، والاختبارات التي يتم إجراؤها على الطلمبات، وقدرات المصنع الإنتاجية في تركيا، وخدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار المطلوبة للطلمبات.

وأوزضح أن زيارته تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، نحو دعم التصنيع المحلي وتوطين جميع الصناعات المرتبطة بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واستمرار التعاون بين مصر وتركيا في تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري ودعم الصناعة وتبادل الخبرات.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الشركة ومسئولو المصنع، عرضاً حول قدرات المصنع وحجم إنتاجه السنوي والإمكانات الفنية التكنولوجية الحديثة لتصنيع كل أنواع الطلمبات المستخدمة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف، ومنها الطلمبات «الغاطسة - الأفقية - الرأسية - المنشطرة - الضغط العالي»، مؤكدين اهتمامهم بتعميق العلاقات مع الشركاء المصريين، وجاهزيتهم لنقل التكنولوجيا، والتوسع في عمليات التصنيع المحلي في مصر، ومن ثم التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مصر.

وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه مراحل التصنيع والمنتجات المختلفة للمصنع، وناقش مع مسئولي الشركة الاحتياجات الخاصة لتوسيع وتسريع نطاق التصنيع المحلي، مع الالتزام الكامل بما يحتاجه المشروع من أساليب متابعة وضمان الجودة، مشيداً بنظم الجودة المتبعة في عمليات التصنيع لدى المصنع، كما ناقش مع مسؤولي المصنع والعاملين الاختبارات التي يتم اتباعها لضمان جودة المنتج والمتابعة المستمرة من خلال المصنع مع العملاء لضمان كفاءة التشغيل واتباع إجراءات الصيانة القياسية لجميع المهمات.

وأكد الوزير أهمية توفير جميع قطع الغيار المطلوبة لجميع الطلمبات التي يتم تصنيعها بالمصنع وذلك لضمان استدامة المنتج، مختتما زيارته بالتأكيد على أهمية خدمات ما بعد البيع، وتدريب المهندسين والفنيين المسئولين عن التشغيل والصيانة لضمان استدامة المعدات لأطول فترة ممكنة.