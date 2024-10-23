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تداول 19 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

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تداول 19 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

تداول 19 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:54 صباحاً - أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 19000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 550 شاحنة و90 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 241 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 15000 طن بضائع، 309 شاحنة و20 سيارة. 
 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينة دليلة، كما تم تداول 1000 طن بضائع و200 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث  آور، ايلة  وسينا. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة LOTUS علي متنها 10000 طن مواد غذائية  تصدير الي الصومال.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1240 راكب بموانيها.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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