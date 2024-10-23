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«العمل» تُحذر المواطنين من الرسائل الهاتفية الوهمية والكيانات المزيفة - أخبار كلمتك

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«العمل» تُحذر المواطنين من الرسائل الهاتفية الوهمية والكيانات المزيفة - أخبار كلمتك

«العمل» تُحذر المواطنين من الرسائل الهاتفية الوهمية والكيانات المزيفة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:35 صباحاً - جدد وزير العمل محمد جبران، دعوته إلى المواطنين المصريين، بعدم الانسياق وراء الصفحات، والمواقع الإلكترونية، التي تنشر شائعات، ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية، التي تنصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج، أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة، وغيرها.

ونبه الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى عدم التعامل مع هذه الكيانات المزيفة، وسرعة الإبلاغ عنها لدي مباحث الأموال العامة، وشرطة الإنترنت، موضًحا أن كافة خدمات الوزارة مجانية، وبدون أي رسوم، وأنه لا توجد شركات وسيطة، وأن التعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، للاستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل، أو العمالة غير المُنتظمة، أو خدمات الوزارة بشكل عام، وحذر المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة.

وأكد على أن جميع الخدمات التي تُقدمها الوزارة، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: www.labour.gov.eg.. أو صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158، وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً، أو عبر الرسائل النصية

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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