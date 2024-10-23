زيارة مفاجئة لوزير التعليم لـ3 مدارس بإدارة المطرية التعليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:35 صباحاً - زار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بشكل مفاجئ، صباح اليوم الأربعاء، مدارس الشهيد عصام محمد تميم الابتدائية، والشهيد مصطفى سيد فؤاد الإعدادية بنين، وعبد الله النديم الابتدائية المشتركة، التابعة لإدارة المطرية التعليمية.

وخلال الزيارة، اطلع الوزير على نسب الحضور والغياب بالمدارس الثلاث، وآليات تطبيق أعمال السنة، ولائحة التحفيز التربوي، والانضباط المدرسي.

جدير بالذكر، أن وزير التربية والتعليم استعرض خلال جلسته أمام مجلس النواب، أمس الثلاثاء، المقترحات المعلنة من إدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث كانت الكثافة في مرحلة الابتدائي (109) طلاب وطالبات في الفصل، وأصبحت (40) طالبا وطالبة، وفي الإعدادي بنين أصبح (44) طالبا، والإعدادي بنات (46) طالبة، والثانوي بنات (39) طالبة.

وأوضح الوزير أنه تم خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من (50) طالبًا في الفصل، بنسبة نجاح تفوق 99٪، بالإضافة إلى أنه تم استحداث فصول دراسية بواقع (98744) فصلا دراسيا.

وفيما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، أكد الوزير أن المعلم هو أهم عنصر في العملية التعليمية، ويساهم في بناء مستقبل الوطن وتقدمه وإعداد أجيال تقود المستقبل، لذا أولت الوزارة اهتمًامًا كبيرًا لمواجهة تحدى سد العجز في أعداد المعلمين الذى بلغ (860469) معلما، وبعد إضافة فصول جديدة التي بلغت (98) ألف فصل دراسي، أصبح العجز في أعداد المعلمين أكثر من (665) ألف معلم.

وفى نفس السياق، استعرض الوزير الإجراءات التنفيذية العاجلة التي تمت لحل مشكلة العجز في أعداد المعلمين وهى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل التدريس المواد الأساسية، وتقنين أوضاع أخصائي التعليم، (أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل عدد 50000 معلم بالحصة في المواد الأساسية وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيهًا، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، فضلًا عن إعادة تعيين العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي أثناء الخدمة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه تم زيادة مدة الخريطة الزمنية للعام الدراسي بما لا يخل بالمحتوى المعرفي للمناهج، حيث تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33% من القوة التدريسية.