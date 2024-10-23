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وزير العمل: خدمات "الوزارة" مجانية ولا توجد شركات وسيطة - أخبار كلمتك

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وزير العمل: خدمات "الوزارة" مجانية ولا توجد شركات وسيطة - أخبار كلمتك

وزير العمل: خدمات "الوزارة" مجانية ولا توجد شركات وسيطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:21 صباحاً - الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 09:18 ص 10/23/2024 9:18:45 AM

محمد جبران وزير العمل،كلمتك
محمد جبران وزير العمل،كلمتك
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جدد وزير العمل محمد جبران، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، دعوته إلى المواطنين المصريين، بعدم  الانسياق وراء الصفحات،والمواقع الإلكترونية، التي تنشر شائعات، ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية، التي تنصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج، أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة، وغيرها.

 

تحذير وزير العمل للمواطنين 

 

ونبه الوزير، إلى عدم التعامل مع هذه  الكيانات المزيفة،وسرعة الإبلاغ عنها لدى مباحث الأموال العامة،وشرطة الإنترنت، موضًحا أن كافة خدمات الوزارة مجانية، وبدون أي رسوم، وأنه لا توجد شركات وسيطة، وأن التعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، للاستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل، أو العمالة غير المُنتظمة، أو خدمات "الوزارة" بشكل عام، وحذر المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة.

 

خدمات وزارة العمل 

 

وأكد  على أن كافة الخدمات التي تُقدمها "الوزارة"، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط هنا أو صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك» وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفيًّا، أو عبر الرسائل النصية.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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