وزير التعليم يتفقد 3 مدارس بالقاهرة ويشدد على ضرورة تطبيق أعمال السنة ولائحة التحفيز التربوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:09 صباحاً - أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم زيارة تفقدية مفاجئة لمدرسة الشهيد عصام محمد تميم الابتدائية ومدرسة الشهيد مصطفى سيد فؤاد الإعدادية بنين ومدرسة عبد الله النديم الابتدائية المشتركة التابعين لإدارة المطرية التعليمية.

واطلع وزير التربية والتعليم على نسب الحضور والغياب بالمدارس الثلاثة وآليات تطبيق أعمال السنة ولائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي.

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

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