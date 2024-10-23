حقيقة زيادة المعاشات، مصدر يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:04 صباحاً - تتزايد محركات البحث من قبل المواطنين وأصحاب المعاشات بصفة خاصة حول حقيقة زيادة المعاشات للعام الحالي 2024

ووفقًا لمصادر مسؤولة أكدت أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بشأن أي زيادة في المعاشات.

موعد زيادة المعاشات

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل “ كلمتك ” أن زيادة المعاشات للعام الحالي تمت بالفعل من شهر مارس الماضي وتم صرفها.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر

من جهة أخرى أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن موعد صرف معاشات نوفمبر سيكون يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر 2024، مشددة على أنه سيتم صرف كامل المعاش لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والبالغ عددهم حوالي 11.5 مليون مواطن دون أي خصم من المعاش الشهري المقرر لهم.

وأقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر، لذا فقام المواطنون أصحاب المعاشات استحقاق معاشات نوفمبر خلال يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر.

يذكر أن زيادة معاشات شهر نوفمبر 2024 لا أساس لها من الصحة ولم يصدر أي بيان رسمي بشأنها، وكانت آخر زيادة أقرتها الوزارة في شهر فبراير الماضي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء على المواطنين.

خطوات الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هــنــا.

الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

اضغط على عرض التفاصيل.

أماكن صرف المعاشات

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاشات من الجهات التالية:

-ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

-جميع منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

-كافة المحافظ الإلكترونية.

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