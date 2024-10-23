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وزير الصحة يلتقي نظيره القبرصي لتعزيز الشراكات الصحية وتبادل الخبرات - أخبار كلمتك

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وزير الصحة يلتقي نظيره القبرصي لتعزيز الشراكات الصحية وتبادل الخبرات - أخبار كلمتك

وزير الصحة يلتقي نظيره القبرصي لتعزيز الشراكات الصحية وتبادل الخبرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 09:04 صباحاً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نظيره وزير صحة دولة قبرص مايكل دامانيوس، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون المشترك، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، المنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".

تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

 

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ الاجتماع بترحيب بالغ بنظيره القبرصي والوفد المرافق، معبرًا عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات الصحية، موضحًا أن هذا التعاون يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية البشرية ورفاهية المجتمعات.


وأوضح "عبد الغفار" أن الاجتماع ركز على مناقشة سبل تبادل الخبرات في عدد من المجالات الصحية، حيث استعرض الدكتور خالد عبد الغفار النجاحات التي حققتها مصر في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الإنجازات المستمرة للهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تغطي تحت مظلتها أكثر من 69 مليون مواطن، مؤكدًا على أهمية الارتقاء المستمر بالخدمات الصحية المقدمة.


وأعرب الوزير عن استعداده لنقل التجربة المصرية في مجال التأمين الصحي لدولة قبرص، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين لتعزيز التغطية الصحية والارتقاء بصحة المواطنين، كما شدد على ضرورة التوسع في توقيع الشراكات وبروتوكولات التعاون في المجالات الصحية المتنوعة بين البلدين.

 

مناقشة سبل دعم قبرص باللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية


وأشار "عبد الغفار" إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة سبل دعم قبرص باللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وقد وجه الوزير بتنظيم زيارة للوفد القبرصي إلى أحد مصانع الأدوية المصرية، لاطلاعهم على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال، كما تم التطرق إلى التعاون في مجال مكافحة الأوبئة والتصدي للجوائح الصحية، مع التركيز على تبادل الخبرات المصرية في هذا المجال.


فيما يخص تطوير الكوادر البشرية، تناول الاجتماع سبل التعاون في تدريب الفرق الطبية عبر برامج تدريبية متخصصة تُعقد وفق المعايير العالمية، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي ويؤدي إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

 


واختتم "عبد الغفار" بالتأكيد على أن الموقف الحالي للتعاون بين مصر وقبرص شمل مناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، التي تتعلق بتسهيل التعاون في مجال المستحضرات الدوائية وصناعتها،وقد وجه الدكتور خالد عبد الغفار بضرورة إعادة تفعيل هذه الاتفاقية لتبادل الخبرات وتطوير العلوم الصحية المشتركة بين البلدين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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