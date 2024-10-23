«البسوا تقيل عشان البرد».. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:59 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، لافتة إلى استمرار نشاط الرياح التي تؤدي إلى زيادة الإحساس بالبرودة.

الطقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2024، طقسا معتدلا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره وفى الصباح الباكر، مائلا للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس اليوم

ونوهت الأرصاد على المواطنين بضرورة تغيير نوعية الملابس، خاصة للكبار وصغار السن، ونصحت بارتداء الملابس الخريفية أثناء الخروج في فترات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر من اليوم بسبب انخفاض درجات الحرارة اليوم، لتجنب الإصابة بنزلات البرد الحادة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 مترين والرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 19 والعظمى 28.

درجات الحرارة في العاصمة الإدارية الصغرى 18 والعظمى 28.

درجات الحرارة في 6 أكتوبر الصغرى 19 والعظمى 28.

درجات الحرارة في بنها الصغرى 19 والعظمى 27.

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 20 والعظمى 27.

درجات الحرارة في وادى النطرون الصغرى 19 العظمى 28.

درجات الحرارة في كفر الشيخ الصغرى 19 والعظمى 27.

درجات الحرارة في المنصورة الصغرى 18 والعظمى 27.

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 28.

درجات الحرارة في شبين الكوم والصغرى 18 والعظمى 27.

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 18 والعظمى 27.

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 20 والعظمى 27.

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في السويس الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في العريش الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة في رفح الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة في نخل الصغرى 11 العظمى 25

درجات الحرارة في سانت كاترين الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة في الطور الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في طابا الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة في العلمين الصغرى 21 والعظمى 26

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 18 وشمال 25

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 22 والعظمى 30

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة في قنا الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة في أبو سمبل الصغرى 22 والعظمى 33