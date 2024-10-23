يوسفي عديم بذور وخوخ مبطط، زراعة الجيزة تنظم ندوة عن دور الطفرات في تطوير المحاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 08:13 صباحاً - نظمت مديرية الزراعة بالجيزة، برعاية المهندس عبدالسلام البغدادي مدير المديرية، ندوة تدريبية إرشادية حول "دور الطفرات في تربية النبات".

وقد ألقى المحاضرة الدكتور أحمد سعيد، الباحث الأول بمعهد بحوث البساتين، حيث قدم شرحًا وافيًا عن مفهوم الطفرات وأنواعها، وكيفية الاستفادة منها في تطوير المحاصيل الزراعية.

أمثلة عديدة على الطفرات الطبيعية والصناعية

وأوضح الدكتور أحمد أن الطفرة هي تغير مفاجئ في المادة الوراثية للنبات، مما يؤدي إلى ظهور صفات جديدة قد تكون مفيدة أو ضارة. وقد استعرض أمثلة عديدة على الطفرات الطبيعية والصناعية، مشيرًا إلى أن الطفرات الصناعية تلعب دورًا حيويًا في إنتاج أصناف جديدة من المحاصيل تتمتع بصفات مرغوبة مثل مقاومة الأمراض والآفات، وتحمل الظروف البيئية القاسية، وزيادة الإنتاجية.

وتطرق الدكتور أحمد إلى الطرق المختلفة لإحداث الطفرات الصناعية، مثل استخدام الإشعاعات والمواد الكيميائية، وأكد على أهمية هذه التقنية في تطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.

وقد استعرض المحاضر العديد من الأمثلة على المحاصيل التي تم تطويرها باستخدام تقنية الطفرات، مثل اليوسفي عديم البذور والخوخ المبطط، مشيرًا إلى أن هذه الأصناف الجديدة حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق المحلية والعالمية.

وفي ختام الندوة، أكد المهندس عبدالسلام البغدادي على أهمية مثل هذه الندوات في نشر المعرفة الزراعية الحديثة بين المزارعين والفنيين، مشيرًا إلى أن مديرية الزراعة تسعى دائمًا لتقديم أحدث التقنيات الزراعية للمزارعين لزيادة إنتاجهم وتحسين جودة منتجاتهم.

وقد حضر الندوة عدد كبير من المهندسين الزراعيين والفنيين والمهتمين بالشأن الزراعي، الذين أشادوا بمعلوماتها القيمة وأهميتها في تطوير القطاع الزراعي.

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