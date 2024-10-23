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بزفة شعبية، أهالي البدرشين يودعون 27 حافظًا للقرآن الكريم من الفائزين بأداء العمرة (صور) - أخبار كلمتك

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بزفة شعبية، أهالي البدرشين يودعون 27 حافظًا للقرآن الكريم من الفائزين بأداء العمرة (صور) - أخبار كلمتك

بزفة شعبية، أهالي البدرشين يودعون 27 حافظًا للقرآن الكريم من الفائزين بأداء العمرة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:41 صباحاً - في مشهد مؤثر، احتشد أهالي قرية سقارة بمركز البدرشين لاستقبال 27 من أبنائهم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، وهم يستعدون للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة بعد الفوز بها في المسابقة.

وقد تزينت شوارع القرية بالأعلام واللافتات، فيما استقبل الأهالي الحفظة الصغار بالورود والزغاريد، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بهم، وقد وصف الحضور هؤلاء الحفظة بـ"قطع اللؤلؤ" نظرًا لقيمتهم الكبيرة في المجتمع.

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وكان قد تم تنظيم حفل تكريم كبير للحفظة الفائزين قبل سفرهم، حيث تم تكريمهم بجوائز قيمة ورحلات العمرة تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله. وقد عبر الحفظة عن سعادتهم الغامرة بهذه الفرصة، مؤكدين على أهمية القرآن الكريم في حياتهم.

وفي تصريح خاص، قال أحد الشيوخ المسؤولين عن الحفل إن هذا الاحتفال يعكس اهتمام المجتمع بأبنائه حافظي القرآن الكريم، وهو دليل على التلاحم والتكاتف بين أفراد المجتمع.

وأضاف: "إننا فخورون بهؤلاء الأبطال الذين حفظوا كتاب الله، ونتمنى لهم حجًا مبرورًا وعودة سالمين إلى أهلهم وأحبائهم".

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من جانبهم، أعرب الأهالي عن شكرهم للقائمين على تنظيم هذه المسابقة وتكريم الفائزين، مؤكدين على أهمية هذه المبادرات في تشجيع الشباب على حفظ القرآن الكريم.

وكانت قد انطلقت منذ قليل قافلة الحفظة الصغار من القرية متوجهة إلى المطار، وهم يحملون معهم دعوات الأهل والأصدقاء بالقبول والتيسير.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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