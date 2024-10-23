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«الأرصاد» تنظم ورشة حول المبادئ التوجيهية لنظام الفيضانات والإنذار المبكر - أخبار كلمتك

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«الأرصاد» تنظم ورشة حول المبادئ التوجيهية لنظام الفيضانات والإنذار المبكر - أخبار كلمتك

«الأرصاد» تنظم ورشة حول المبادئ التوجيهية لنظام الفيضانات والإنذار المبكر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:17 صباحاً - قالت وزارة الطيران المدني إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية نظمت ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ورشة عمل بعنوان "تقييم المبادئ التوجيهية لنظام الفيضانات والإنذار المبكر".

وأوضحت الوزارة - في بيان الثلاثاء - أن هذه الورشة تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية من العاملين بمجال الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، وذلك بمشاركة 21 متدربًا من 15 دولة في شمال وشرق أفريقيا.

وأضافت أن الورشة تهدف لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة بمجال الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا لرفع مهاراتهم بما يزيد من خبراتهم لضمان تقييم قدرة الدول على التنبؤ بالفيضانات، كما تعزز الورشة تحسين قدرات الدول الإفريقية على إجراء القياسات الهيدرولوجية ونظم الإنذار المبكر بالفيضانات بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري.

وتابعت أنه خلال البرنامج التدريبي تم تقديم رؤية حول إرشادات التقييم الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية للتنبؤ بالفيضانات قبل وبعد حدوثها وأهمية أنظمة الإنذار المبكر، حيث تم التركيز على أدوات التطبيق والإرشاد لتغطية الحالات الحقيقية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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