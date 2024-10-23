لليوم الثاني، الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم وتؤكد: استمرار الرياح وعودة الأمطار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 06:04 صباحاً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، مؤكدة أن اليوم يشهد عودة الأمطار ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة واضطراب لحركة الملاحة الجوية.

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد في بيان، يسود اليوم طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارًا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى فرص لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم الأربعاء 23 أكتوبر وغدًا الخميس 24 أكتوبر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

أما عن حالة البحرين أوضحت أن حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج (2: 2.5)، اتجاه الرياح شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج (2: 2.5)، اتجاه الرياح شمالية غربية.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء وجاءت كالتالي:

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