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لطلاب جامعة الأزهر، موعد انتهاء التسجيل بالمرحلة الثانية للمستجدين للسكن بالمدن الجامعية - أخبار كلمتك

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لطلاب جامعة الأزهر، موعد انتهاء التسجيل بالمرحلة الثانية للمستجدين للسكن بالمدن الجامعية - أخبار كلمتك

لطلاب جامعة الأزهر، موعد انتهاء التسجيل بالمرحلة الثانية للمستجدين للسكن بالمدن الجامعية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:44 صباحاً - أكدت جامعة الأزهر على متابعة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، أعمال تسجيل بيانات المرحلة الثانية بالمدن الجامعية التي تنتهي يوم السبت المقبل الموافق 26 من أكتوبر الجاري للطلاب الجدد، والذين تخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى.

 

تسكين المدن الجامعية في جامعة الأزهر

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر يتبعها  24 مدينة جامعية على مستوى الجمهورية،  وهناك تنسيق وتعاون مع نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

وأعلن رئيس الجامعة أن المدينة الجامعية للطلاب والطالبات بمدينة نصر تشهد أكبر عملية صيانة ورفع كفاءة، لافتا إلى أن عمليات التطوير والصيانة ورفع الكفاءة وصلت إلى البنية التحتية في حرم الجامعة والمدن الجامعية والتي لم تشهد تطويرًا على مدار عدة عقود، لافتًا إلى أنه تم عمل إحلال وتجديد لخط مياه الشرب، بجانب التجديدات التي تشهدها بعض مباني المدن الجامعية.

 

وأضاف الأستاذ أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أن العمل بالمدن الجامعية يجري على قدم وساق، لافتا إلى أننا نسعى جاهدين لتوفير أماكن لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، مشيرا إلى أنه يراعي في عمليات التسكين (طلاب المناطق النائية - وحالات وفاة الوالد).

وبين رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية أن العاملين في ادارة المدن يواصلون الليل بالنهار في سبيل توفير المناخ المناسب أمام الطلاب والطالبات؛  للحث على الجد والاجتهاد في طلب العلم، مشيرًا إلى أن كل من  نفيسة خليل، مدير عام المدن الجامعية، ومنال حافظ، مديرة المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، يتابعان على مدار الساعة وسط الطالبات، وتشرفان إشرافًا مباشرًا على كل ما من شأنه أن يوفر المناخ المناسب للطالبات في المدن الجامعية، من مسكن مناسب ومأكل وأمن ورعاية طبية على مدار الساعة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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