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الصور ما بتكدبش، عباس شراقي يكشف عن خلل فني كبير يضرب سد النهضة - أخبار كلمتك

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الصور ما بتكدبش، عباس شراقي يكشف عن خلل فني كبير يضرب سد النهضة - أخبار كلمتك

الصور ما بتكدبش، عباس شراقي يكشف عن خلل فني كبير يضرب سد النهضة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:40 صباحاً - سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن خلل فني جديد يضرب سد النهضة الإثيوبي.

ونشر “شراقي” صورًا مع الاستعانة بمقطع فيديو موقع سد النهضة حديثا ليوضح جسم السد والكوبري أعلى الممر الأوسط ومنطقة أحواض تجميع المياه التى تخرج من التوربينات في حالة التشغيل وهي في حالة سكون تام لعدم التشغيل.   


وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: "في حال التشغيل تندفع المياه من أعلى مستوى للبحيرة  نحو بوابات أنفاق التوربينات منها العلوى عند مستوى 595 م، والمنخفض عند 565 م إلى التوربينات عند قاع النهر 500 م فتدير التوربينات ثم تخرج المياه مندفعة من ارتفاع 65  ، 95 م فتكون دوامات شديدة نحو حوض تجميع المياه تظهر بلون فاتح".

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وأضاف: "أما في حال عدم التشغيل تكون المياه هادئة تماما فى حوض التوربينات دون تغير في اللون وهذا الذي ظهر على جميع الصور الفضائية منذ 5 سبتمبر الماضى. تم تركيب أربع توربينات اثنين في فبراير وأغسطس 2022 ورقمى 9، 10 فى 24 أغسطس 2024 والمفروض أنهم جميعًا جاهزون للتشغيل".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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