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عيار 21 بكام؟.. أسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

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عيار 21 بكام؟.. أسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

عيار 21 بكام؟.. أسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23 - 10 - 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:05 صباحاً - أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب في مصر، استقرارا بقيمة 15 جنيها خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، حيث سجل عيار 21 نحو 3735 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 4268 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 3201 جنيهًا.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

فيما بلغ أسعار الذهب عيار 14 نحو 2490 جنيهًا، ووصلت قيمة الجنيه الذهب قبل احتساب مصنعية أو دمغة أو ضريبة إلى 29880 جنيها، والأوقية (وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، سجلت 2747 دولارًا في البورصات العالمية.

أسعار الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3795 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 نحو 3261 جنيهًا، ووصل سعر عيار 14، إلى 2550 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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