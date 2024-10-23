البحوث الفلكية: 3 نوفمبر غرة جمادى الأولى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 23 أكتوبر 2024 12:04 صباحاً - أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر جمادى الأولى يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 48 ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من ربيع الآخر 1446هـ الموافق 1/11/2024م (يوم الرؤية).

البحوث الفلكية تكشف ظروف رؤية هلال ربيع الآخر دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا



هلال جمادى الأولى

ويغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 10 دقيقة وفي القاهرة بـ 13 دقيقة وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (10– 13 دقيقة) وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (2– 17 دقيقة).



وبذلك يكون يوم السبت 2/11/2024 م هو المتمم لشهر ربيع الآخر 1446هـ وتكون غــرة شهـــر جمادى الأولى 1446هـ فلكيًّا يوم الأحد 3/11/2024م.

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