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محافظ القاهرة: الترويج لمسار العائلة المقدسة بالتنسيق مع المجتمع المدني - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة: الترويج لمسار العائلة المقدسة بالتنسيق مع المجتمع المدني - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة: الترويج لمسار العائلة المقدسة بالتنسيق مع المجتمع المدني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:45 مساءً - شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة الندوة التي أقامها نادي روتاري مدينة نصر حول محاور إحياء مسار العائلة المقدسة، والترويج لها سياحيًّا على مستوى العالم. 

 


حضر الندوة م. عبد الفتاح فرحات رئيس نادي روتاري مدينة نصر، ود. شريف أديب محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥١، والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس بالكنيسة القبطيةالأرثوذكسية، وعدد من المحافظين السابقين، والبرلمانين، والفنانين، والكتاب. 


وأكد محافظ القاهرة أن مسار العائلة المقدسة من المشروعات القومية التي بذلت فيها الدولة جهدًا كبيرًا ليصبح مشروعًا سياحيًّا ودينيًّا يجذب السياح من كل دول العالم خاصة وأن مصر تنفرد بهذا المسار.

وأشار محافظ القاهرة إلى استعداد المحافظة للمشاركة مع المجتمع المدني في الترويج لمسار العائلة المقدسة، مؤكدًا أهمية دور المجتمع المدنى ومشاركتهم ولو بالأفكار في إحداث تغيير بالشارع بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.


وأضاف محافظ القاهرة خلال الندوة أن المحافظة لديها رؤية لتطوير القاهرة،  وإعادة إحياء المناطق الأثرية، وتحويل العاصمة إلى متحف مفتوح.
 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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