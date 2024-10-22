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اتفاق مصري روسي على أهمية خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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اتفاق مصري روسي على أهمية خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

اتفاق مصري روسي على أهمية خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 11:13 مساءً - شهد لقاء الرئيس عبد  الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مباحثات حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، حيث تم الاتفاق على الأهمية القصوى لخفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط في ظل ما يحمله الصراع بالمنطقة من تداعيات سلبية إقليميًّا ودوليًّا، على الإقليم فقط.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة تجمع البريكس بمدينة قازان الروسية، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة، رحب خلالها الرئيس بوتين بزيارة الرئيس إلى روسيا، معربًا عن سعادته بالمشاركة الأولى لمصر كعضو بتجمع البريكس، ومؤكدًا أن انضمام مصر للتجمع يمثل إضافة لمسارات عمله، ويساهم في تعزيز دوره كمنصة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الدول النامية.


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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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